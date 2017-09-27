Христиане 27 сентября отметят Воздвижение Креста Господня

В этот день верующие вспоминают события 326 года. Тогда в Иерусалиме был обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. По всей Кубани проходят божественные литургии.

«Это праздник победы Христа над смертью. Сам крест является символом этой победы. Всякий православный христианин носит на себе этот знак», — пояснил благочинный Ейского округа церквей протоиерей Роман Дейнега.

Все желающие примут участие в автомобильном крестном ходе от храма Рождества Христова до поклонного креста Юбилейного микрорайона.

Во всех храмах Кубани 27 сентября также возносят молитвы о погибших паломниках в аварии под Горячим Ключом. Духовенство и прихожане также просят у бога скорейшего выздоровления пострадавших.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в грузовик. Шестеро погибли. В больницах края находятся 18 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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