Художественная школа в Славянском районе получит 45 млн рублей на реконструкцию

Исполнение поручений губернатора по развитию соцсферы района обсудили на встрече с активом.

Во время прошлой поездки в муниципалитет Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать здание художественной школы в Славянске-на-Кубани, которое было построено в 1913 году и является памятником архитектуры.

«Работы уже ведутся. Из краевого бюджета на этот год выделили 15 млн рублей, проведем капитальный ремонт фундамента, кровли, стен. Еще 30 млн рублей планируется выделить на следующий год для завершения ремонта здания», — рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

По поручению главы региона реконструируют спорткомплекс «Юность». За 30 лет эксплуатации ремонта в здании не было. В результате образовались трещины несущих стен, спорткомплекс закрыли. По итогам прошлого визита Вениамина Кондратьева объект включили в программу социально-экономического и инновационного развития региона.

Анна Минькова отметила, что спорткомплекс до конца года должен быть сдан. В целом обстановку в социальной сфере муниципалитета она назвала стабильной.

Глава территории Роман Синяговский доложил, что за последние четыре года благодаря участию в краевых программах удалось отремонтировать 14 фельдшерско-акушерских пунктов в восьми сельских поселениях. Капитально отремонтированы ряд отделений и роддом Славянской ЦРБ, корпус поликлиники № 1 и полностью поликлиника № 2 в Славянске-на-Кубани, двухэтажный корпус Петровской участковой больницы, где лечатся жители семи сельских поселений. Построен офис врача общей практики в станице Черноерковской. Завершается возведение офиса врача общей практики и реконструкция детской поликлиники в Славянске-на-Кубани. В следующем году планируют начать ремонт хирургического корпуса ЦРБ.

Вениамин Кондратьев отметил хороший показатель качества работы власти на местах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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