Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко проголосовал на выборах президента

По словам народного артиста РФ, выборы президента являются историческим событием не только в масштабах России, но и всего мира.

«В мире, где столько зла и распрей, Россия играет особую, удерживающую роль. Наша страна всегда была и будет мощной, могучей державой. И чтобы она развивалась дальше и ни в коем случае не давала никаких сбоев, все должны прийти и проголосовать», — сказал Захарченко.

Он добавил, что каждый голос напрямую решает судьбу России, это одна из маленьких частичек, которые складываются в общий голос за того или иного кандидата в президенты.

Также вместе со своей семьей в краснодарской филармонии проголосовала народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко.

Она отметила, что в этом году очень просто было голосовать на том участке, где удобно.

«Наши внуки еще несовершеннолетние, старшему Артуру 13 лет, младшему Давиду — почти шесть. Но они всегда в курсе всех событий. Артур участвует в наших обсуждениях, и согласен с позицией родителей. Он знает всех кандидатов в президенты. Мы считаем, что голосовать надо всем обязательно», — рассказала артистка.

Она добавила, что в этом году очень большой интерес к выборам — на избирательном участке в филармонии было многолюдно с самого раннего утра, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани явка на выборах к 12:00 составила почти 30%.

На Кубани насчитывается 4,1 млн избирателей. Для проведения выборов главы государства на Кубани работает 2 тыс. 791 избирательный участок. Среди тех, кто уже проголосовал, губернатор Кубани, его заместители, председатель ЗСК и мэр Краснодара.

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