Худруком краснодарского Музыкального театра стал Владислав Карклин

Музыкант сейчас дирижирует всеми операми репертуара театра.

На должность художественного руководителя Музыкального театра Краснодарского творческого объединения «Премьера» назначили Владислава Карклина из Санкт-Петербурга.

В этом году он стал художественным руководителем III фестиваля «Опера без границ». Сейчас Карклин работает над циклом симфонических концертов для детей «В гости к оркестру» и музыкальным спектаклем по книге Виктора Лихоносова к 80-летию Краснодарского края «Наш маленький Париж». В постановке будут задействованы все коллективы «Премьеры».

Владислав Карклин родился в Ленинграде в 1971 году. Учился в хоровом училище имени Глинки. Затем он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу кларнета. В 1997 году с отличием закончил аспирантуру Дюссельдорфской высшей школы музыки имени Роберта Шумана по классу кларнета, в 2002 году — по классам фортепиано и симфонического дирижирования.

Профессиональную карьеру дирижера Карклин начал в 2001 году в оперном театре немецкого Вупперталя. Работал в Санкт-Петербургском государственном академическом симфоническом оркестре, Дармштадтском оперном театре, Мариинском театре. Дирижер сотрудничал с симфоническим оркестром GAMAC в американском Андерсене, Михайловским театром, Екатеринбургским театром оперы и балета, Санкт-Петербургской филармонией, московским театром «Геликон-опера».

Впервые в Краснодар Карклина пригласили для участия во II фестивале «Опера без границ» в 2015 году. Он стал музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком фантасмагории «Ночь в опере» и оперы «Евгений Онегин» в 2015 году. С 2016 Карклин был постоянным приглашенным дирижером Музыкального театра. В этом же году стал дирижером-постановщиком комической оперы «Севильский цирюльник» и адаптированной для детей версии спектакля — «Проделки Фигаро», сообщает пресс-служба КТО «Премьера».

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