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Худшее ещё впереди, а тяжелее всего придется Европе: мировая экономика может столкнуться с рецессией

auladin 12.10.2022 Экономика

Худшее ещё впереди, а тяжелее всего придется Европе: мировая экономика может столкнуться с рецессией

При этом Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП России в 2022 году.

В мировой экономике всё будет не очень хорошо, в этом уверены аналитики Международного валютного фонда. Организация понизила свой прогноз для мировой экономики, предупредив, что «худшее ещё впереди», а для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия.

По прогнозам глобальный рост упадет до 2,7% в следующем году, а с 25-процентной вероятностью он может упасть ниже 2%. Цифра на следующий год на 0,2 процентных пункта ниже июльского прогноза МВФ.

«Прогнозируется, что глобальный рост замедлится с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Это самый слабый показатель роста с 2001 года, за исключением глобального финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19», — говорится в отчете МВФ.

Влияют на ухудшение дел в экономике кризис стоимости жизни, геополитические события (в том числе спецоперация на Украине), рост цен, высокая инфляция и замедление крупнейших экономик мира.

Худшее ещё впереди, а тяжелее всего придется Европе: мировая экономика может столкнуться с рецессией

«Замедление в 2023 году будет носить широкомасштабный характер, и страны, на долю которых приходится около трети мировой экономики, могут сократиться в этом или следующем году. Три крупнейшие экономики — Соединенные Штаты, Китай и еврозона — продолжат тормозить, — отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш. — В целом, потрясения этого года вновь откроют экономические раны, которые были лишь частично залечены после пандемии. Короче говоря, худшее еще впереди, и для многих людей 2023 год будет ощущаться как рецессия».

В США экономический рост замедлится в 2023 году до 1%. В Китае — до 4,4%. Но в Европе всё будет наиболее плохо — экономический рост сократится до 0,5% в 2023 году. Особенно сильно ощущать рост цен на продукты и энергоносители будут бедные слои населения.

События в Европе связаны с энергетическим кризисом, добавил эксперт. Именно проблемы с энергией вызвали резкий рост стоимости жизни и сокращение экономической деятельности.

Худшее ещё впереди, а тяжелее всего придется Европе: мировая экономика может столкнуться с рецессией

Инофографика: МВФ

«Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года. Энергетический кризис, особенно в Европе, не является временным потрясением. Зима 2022 года будет сложной для Европы, но зима 2023 года, вероятно, будет еще хуже», — отметил Гуринш.

По его словам, проблемы, связанные с дефицитом энергоносителей, будут только усугубляться с приходом зимы и понижением температур.

«Это может привести к тому, что зимой в Германии, крупнейшей экономике Европы, будет введено нормирование потребления энергоносителей, что будет иметь серьезные последствия для промышленности, сильно повлияет на перспективы роста еврозоны и может иметь негативные трансграничные последствия», — считает Гуринш.

МВФ считает, что глобальная инфляция достигнет пика в конце этого года, но «будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее», даже несмотря на то, что центральные банки активно работают над тем, чтобы взять ее под контроль.

Худшее ещё впереди, а тяжелее всего придется Европе: мировая экономика может столкнуться с рецессией

При этом, по данным Международного валютного фонда, экономический спад на Украине в 2022 году составит 35%, инфляция — более 20%. Больше всего в стране подорожали продукты питания, транспортные услуги, бытовая техника и содержание жилья.

Что касается России, то МВФ улучшил прогнозы по ВВП нашей страны в 2022 году. Ожидается, что падение российской экономики составит 3,4% (в сравнении с июльским прогнозом в 6%). В 2023 году снижение показателя прогнозируется на уровне 2,3%.

В организации отметили, что к улучшению прогнозов привели меры российских властей по налогово-бюджетному стимулированию, а также укрепление рубля.

«Первая причина заключается в том, что экспорт энергоносителей сохранился в результате перенаправления экспорта в страны, не вводившие санкции. Вторая причина заключается в том, что доля государства в экономике велика, а уровень занятости фактически находится на докризисном уровне, — цитирует ТАСС заместителя главы исследовательского департамента МВФ Петю Коеву-Брукс. — Третья причина — это укрепление рубля, благодаря которому инфляция оказалась ниже, чем прогнозировалось ранее, что, безусловно, оказало соответствующее влияние на реальные доходы населения. И последнее, но не менее важное, это весьма высокая политическая поддержка, оказанная властями в виде налогово-бюджетного стимулирования, а также снижение процентных ставок».

Худшее ещё впереди, а тяжелее всего придется Европе: мировая экономика может столкнуться с рецессией

Однако, по её словам, последствия конфликта на Украине и связанные с российской спецоперацией западные санкции всё ещё «серьезно сказываются на российской экономике».

Ранее стало известно, что европейцы обвинили Норвегию в попытке нажиться на экспорте нефти и газа. Скандинавская страна за год в пять раз увеличила свои доходы за счёт продажи нефти и газа по высоким ценам. В Европе от Норвегии ждут «солидарности», но страна просто хочет зарабатывать.

А попытки лидеров Европы найти выход из энергокризиса на саммите в Праге провалились. Шаги для решения проблемы дефицита энергии не выработаны, а «потолок цен» на российское топливо, с которым европейские лидеры связывали большие надежды в преддверии зимы, так и не был принят.

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