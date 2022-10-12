Худшее ещё впереди, а тяжелее всего придется Европе: мировая экономика может столкнуться с рецессией

При этом Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП России в 2022 году.

В мировой экономике всё будет не очень хорошо, в этом уверены аналитики Международного валютного фонда. Организация понизила свой прогноз для мировой экономики, предупредив, что «худшее ещё впереди», а для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия.

По прогнозам глобальный рост упадет до 2,7% в следующем году, а с 25-процентной вероятностью он может упасть ниже 2%. Цифра на следующий год на 0,2 процентных пункта ниже июльского прогноза МВФ.

«Прогнозируется, что глобальный рост замедлится с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Это самый слабый показатель роста с 2001 года, за исключением глобального финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19», — говорится в отчете МВФ.

Влияют на ухудшение дел в экономике кризис стоимости жизни, геополитические события (в том числе спецоперация на Украине), рост цен, высокая инфляция и замедление крупнейших экономик мира.

«Замедление в 2023 году будет носить широкомасштабный характер, и страны, на долю которых приходится около трети мировой экономики, могут сократиться в этом или следующем году. Три крупнейшие экономики — Соединенные Штаты, Китай и еврозона — продолжат тормозить, — отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш. — В целом, потрясения этого года вновь откроют экономические раны, которые были лишь частично залечены после пандемии. Короче говоря, худшее еще впереди, и для многих людей 2023 год будет ощущаться как рецессия».

В США экономический рост замедлится в 2023 году до 1%. В Китае — до 4,4%. Но в Европе всё будет наиболее плохо — экономический рост сократится до 0,5% в 2023 году. Особенно сильно ощущать рост цен на продукты и энергоносители будут бедные слои населения.

События в Европе связаны с энергетическим кризисом, добавил эксперт. Именно проблемы с энергией вызвали резкий рост стоимости жизни и сокращение экономической деятельности.

Инофографика: МВФ

«Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года. Энергетический кризис, особенно в Европе, не является временным потрясением. Зима 2022 года будет сложной для Европы, но зима 2023 года, вероятно, будет еще хуже», — отметил Гуринш.

По его словам, проблемы, связанные с дефицитом энергоносителей, будут только усугубляться с приходом зимы и понижением температур.

«Это может привести к тому, что зимой в Германии, крупнейшей экономике Европы, будет введено нормирование потребления энергоносителей, что будет иметь серьезные последствия для промышленности, сильно повлияет на перспективы роста еврозоны и может иметь негативные трансграничные последствия», — считает Гуринш.

МВФ считает, что глобальная инфляция достигнет пика в конце этого года, но «будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее», даже несмотря на то, что центральные банки активно работают над тем, чтобы взять ее под контроль.

При этом, по данным Международного валютного фонда, экономический спад на Украине в 2022 году составит 35%, инфляция — более 20%. Больше всего в стране подорожали продукты питания, транспортные услуги, бытовая техника и содержание жилья.

Что касается России, то МВФ улучшил прогнозы по ВВП нашей страны в 2022 году. Ожидается, что падение российской экономики составит 3,4% (в сравнении с июльским прогнозом в 6%). В 2023 году снижение показателя прогнозируется на уровне 2,3%.

В организации отметили, что к улучшению прогнозов привели меры российских властей по налогово-бюджетному стимулированию, а также укрепление рубля.

«Первая причина заключается в том, что экспорт энергоносителей сохранился в результате перенаправления экспорта в страны, не вводившие санкции. Вторая причина заключается в том, что доля государства в экономике велика, а уровень занятости фактически находится на докризисном уровне, — цитирует ТАСС заместителя главы исследовательского департамента МВФ Петю Коеву-Брукс. — Третья причина — это укрепление рубля, благодаря которому инфляция оказалась ниже, чем прогнозировалось ранее, что, безусловно, оказало соответствующее влияние на реальные доходы населения. И последнее, но не менее важное, это весьма высокая политическая поддержка, оказанная властями в виде налогово-бюджетного стимулирования, а также снижение процентных ставок».

Однако, по её словам, последствия конфликта на Украине и связанные с российской спецоперацией западные санкции всё ещё «серьезно сказываются на российской экономике».

Ранее стало известно, что европейцы обвинили Норвегию в попытке нажиться на экспорте нефти и газа. Скандинавская страна за год в пять раз увеличила свои доходы за счёт продажи нефти и газа по высоким ценам. В Европе от Норвегии ждут «солидарности», но страна просто хочет зарабатывать.

А попытки лидеров Европы найти выход из энергокризиса на саммите в Праге провалились. Шаги для решения проблемы дефицита энергии не выработаны, а «потолок цен» на российское топливо, с которым европейские лидеры связывали большие надежды в преддверии зимы, так и не был принят.

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