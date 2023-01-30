Хватит не всем: зерна на планете может стать меньше — из-за изменений климата и мировых конфликтов

Угрозой для мирового рынка назвали, в частности, остывающий Тихий океан.

Зерна на планете будет становиться всё меньше и меньше. Причина — как в происходящих на Земле геополитических событиях, так и в стремительно меняющемся климате. Угрозой для мирового рынка зерна назвали, в частности, остывающий Тихий океан.

Изменение климата — серьезная угроза для рынка зерновых, пишет газета Financial Times. Дело в том, что в прошлом году во многих частях мира было рекордно жарко даже несмотря на продолжающееся климатическое явление «Ла-Нинья». Это температурные аномалии поверхности Тихого океана в его приэкваториальной части. Простыми словами: из-за «Ла-Нинья» океан немного остывает (а из-за «Эль-Ниньо», наоборот, греется), что сильно влияет на климат и сельское хозяйство самых разных регионов Земли. Это циклические изменения, они наблюдаются периодически и очень влияют на климат — из-за этого в одних частях мира случаются засухи, а в других — ураганы.

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Во Всемирной метеорологической организации заявляли ранее, что нынешнее явление «Ла-Нинья» началось в 2020 году. В середине 2022 года оно сохранялось и было устойчивым. В прогнозах говорилось, что явление вполне может сохраниться до 2023 года.

«Признаки влияния Ла-Ниньи наблюдаются в продолжающейся засухе в районе Африканского Рога и в южной части Южной Америки, а также в выпадении дождевых осадков выше среднего в Юго-Восточной Азии и Австралазии и прогнозируемом повышении среднего уровня активности сезона ураганов в Атлантике», — говорилось в сообщении ВМО.

Осложняет ситуацию антропогенное изменение климата, из-за деятельности человека температура меняется (например, в Пакистане уже фиксируют аномальные морозы) и это усиливает эффект Ла-Нинья. Эксперты считают, что то, что «Ла-Нинья» наблюдается три года подряд — само по себе беспрецендентно, это нанесет ущерб во всём мире и точно скажется на урожайности.

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Запасов зерновых тоже не так много, как хотелось бы. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), запасы зерновых в мире к концу этого года составят порядка 839 млн тонн — это на 1,1 млн меньше, чем прогнозировалось ранее и точно меньше, чем в предыдущие несколько сезонов.

«В результате соотношение запасов зерна к его потреблению в мире снизится с 30,9 процента в сезоне 2021–2022 годов до 29,3 процента в сезоне 2022–2023 годов, достигнув самого низкого уровня с сезона 2013–2014 годов, но его все еще можно считать относительно комфортным», — заявили в ФАО.

Если страны мира будут сталкиваться с дефицитом зерна, то цены на него ожидаемо вырастут. По данным ФАО, индекс продовольственных цен на сельхозпродукцию, составляемый ежемесячно, снижается девять месяцев подряд. Ситуацию спасли рекордный урожай пшеницы в России и небывалый урожай сои в Бразилии, а также комфортные цены на природный газ, являющийся сырьем для удобрений.

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Также в снижении цен сыграла свою решающую роль «зерновая сделка» между Москвой и Киевом. Летом 2022 года в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также второй документ, который определял алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из Черноморских портов, подконтрольных Украине. Этому предшествовали долгие переговоры. Украина очень настаивала на том, чтобы вывозить зерно именно морем, а до этого обвиняла Россию, что именно она не даёт вывезти урожай. При этом именно украинские военные заминировали свои порты и акватории. Несколько мин сорвались с креплений из-за штормов и были унесены в море, а Турции даже пришлось закрывать Босфорский пролив из-за дрейфующей украинской мины.

Фото: pixabay.com

К «зерновой сделке» было много вопросов. Например, выяснилось, что украинское зерно практически не попало к бедным странам, как того требовали и европейские лидеры, и президент Незалежной Владимир Зеленский. Выяснилось, что по данным на октябрь 2022 года развитые страны скупили более 80% украинского зерна.

Было подсчитано, что западные страны нарастили закупки, приобретя у Украины зерно на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее, а остальной мир одновременно с этим сократил закупки почти в семь раз — до 146 миллионов долларов против 967 миллионов долларов.

Россия же в прошлом году, наоборот, нарастила объем экспорта в страны Африки и Ближнего Востока. Основные направления вывоза российского зерна сохранились — Турция, Египет, Азербайджан, страны Северной Африки, Ближнего Востока, Персидского залива. При этом в первой половине сезона 2022/23 заметно вырос экспорт пшеницы и ячменя в Алжир, Саудовскую Аравию, Израиль и Ливию.

Фото: pixabay.com

При этом Зеленский больше всех «кричал» направо и налево, что бедные страны без украинского зерна голодают, так как оно застряло в портах. И если зерно не вывезти, то в мире случится продовольственный кризис, а «самым страшным будет голод, который приближается для разных стран».

Ранее стало известно, что украинцы вымогали деньги у директора завода «Байрактар» — они требовали порядка 10 млн долларов за подключение к сети предприятия, которое Халук Байрактар хотел построить в Незалежной. Он дал разгромное интервью и рассказал о чудовищной коррупции на Украине.