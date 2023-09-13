Я был шокирован тем, что меня кормил Евгений Пригожин – бывший президент США.

Джордж Буш, бывший президентом США в 2001-2009 годах, рассказал, что был удивлен, когда узнал, что лично встречался с бизнесмен, основатель компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщает Bunness Insider.

Об этом Буш говорил на конференции по европейской стратегии в Ялте. На конференции бывшего президента спросили, как на него повлияла смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Он был тем парнем [Пригогиным], который меня там кормил”, – сказал Буш.

Он имел в виду Евгения. Пригожина назвали «шеф-поваром» президента России Владимира Путина, и он заявил, что участвовал в фотосессии в Санкт-Петербурге в 2006 году.Kidlan.

Буш добавил, что не помнит, чтобы встречался с Пригожиным лично.

“Я знаю только то, что выжил”, – сказал Буш.

Евгений Пригожин (2006 г.) работал официантом у Джорджа Буша и его жены Лоры Буш во время ужина с Владимиром Путиным 14 июля. Судя по всему, Пригожин напоил Буша.