«Я муж врача»: речь Байдена о трагедии вызывает критику (ВИДЕО)

<img src="/wp-content/uploads/2023/03/1afb51641a9ad40b0ed7e70d27f9b1e5.jpg" title=""Я муж доктора": трагическая речь Байдена вызвала критику (ВИДЕО)" alt="" "Я' м муже врача": речь Байдена о трагедии вызывает критику (ВИДЕО) умирает.

Меня зовут Джо Байден. Я жена доктора Байдена. А еще я люблю мороженое Choco Chip”, – начал свое выступление президент. Его речь вызвала смех.

Эта ситуация вызвала критику в соцсетях.

“Не могу поверить, что это наш президент”. У меня нет слов», «Этот человек психопат, ребенок шутит после убийства невинных детей», «Объясните, пожалуйста, смех и шутки в этой стрельбе», — написали американцы.

Для справки, в школе Нэшвилла произошла стрельба, когда 28-летняя Одри Элизабет Хейл вошла в здание, вооруженная двумя автоматами.

В результате погибли трое детей. Преступник был уничтожен полицией. СМИ сообщили, что Хейл ранее посещала эту школу.