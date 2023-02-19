«Я уехал, не попрощавшись» — Атамбоев прокомментировал встречу бывших президентов Кыргызстана в Дубае

Алмазбек Атамбоев заявил, что не знал, что на встрече в Дубае будут другие. Он сам отправился общаться с действующим главой государства.

Однако после разговора Садира Жапарова с пятью его предшественниками сложилась такая ситуация, что Атамбоев вышел из круга, не попрощавшись, на английском языке.

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«Смешивание дает совсем другой результат. Столько крови пролито, столько надо и нельзя забыть. Конечно, преступники должны ответить. И в первую очередь прощать должны родственники погибших. Надеюсь, что Президент Садир Жапаров меня услышит и примет правильное решение», — говорит он.