Я знаю, что будет в стране через 20-30 лет – Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что у него есть способность предвидеть будущее республики на 20-30 лет. Об этом он рассказал в интервью ИА “Кабар”.

“Я не хвастаюсь, но я могу предвидеть, что будет в стране через 20-30 лет, как она будет развиваться. Мои прогнозы обычно оказываются верными. Возможно, это качество было дано мне свыше. Точнее, эта способность дана каждому”, – сказал кыргызский лидер.

По его словам, “можно делать выводы о будущем, просто наблюдая за тем, что происходит сейчас”.

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“Мы обязательно достигнем поставленных целей. Для этого каждый из нас должен работать день и ночь”, – добавил Жапаров.