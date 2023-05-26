Ядерное оружие начало двигаться в сторону Беларуси – Лукашенко

Белорусский Президент Александр Лукашенко заявил, что началась переброска ядерного оружия из России на территорию Беларуси, – цитирует его слова Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, этот процесс осуществляется в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Когда Лукашенко вернулся в страну, он пообещал уточнить, есть ли уже в республике ядерное оружие. В данный момент лидер Белоруссии находится в Москве для участия в заседании Высшего совета ЕОИИ.

Перед журналистами лидер Белоруссии заверил в сохранности доставленного на базу российского ядерного оружия. страны.

“Этот вопрос даже не обсуждается. Не беспокойтесь о ядерном оружии. Мы за него отвечаем. Это серьезные вопросы. Здесь все будет хорошо”, – заверил Лукашенко

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