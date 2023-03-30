Ядерное оружие в Беларуси свидетельствует об отчаянии Путина

Ядерное оружие в Развертывание Беларуси показывает, что Путин готов пойти на катастрофические действия, чтобы избежать поражения, говорится в статье, опубликованной в панарабской газете Al Sharq Al Awsat.

Все эксперты сходятся во мнении, что еще один год войны в Украине будет иметь тяжелые последствия на весь мир. . Но пока никому не удалось найти приемлемый компромисс для мирного решения.

Владимир Путин аннексировал оккупированные территории, а значит, не может их отдать, потому что это означает поражение, а поражение означает власть или приведет к «потере и возможному развалу России».

Запад не может согласиться на перекройку карты Украины в результате войны. Путин категорически против проведения референдумов под эгидой ООН и без участия российских войск.

Кровопролитие в Бахмуте служит символом тупика в переговорном процессе. Размещение ядерного оружия в Белоруссии показывает, что российский лидер не хочет признать поражение.