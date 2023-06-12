Ядерные государства наращивают количество действующего ядерного оружия – SIPRI

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные государства увеличивают количество действующего ядерного оружия. Примерно 9 576 единиц находятся на хранении для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем с января 2022 года. Около 3844 из них размещены на ракетах и ​​самолетах, а около 2000 (почти все они принадлежат США или РФ) приведены в состояние повышенной боевой готовности, что означает их оснащение ракетами или размещение на стратегических авиабазах .

Количество развернутых боезарядов Среди лидеров США (1770) и Россия (1674). Около 90 процентов всего ядерного оружия в мире приходится на две страны.