Ядерный арсенал России за 30 лет сократили на 85%

В Министерстве иностранных дел отметили, что текущая международная обстановка не способствует дальнейшему ядерному разоружению.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он подтвердил, что Россия не намерена подписывать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не участвовал целый ряд стран. Как заявил Ульянов, ядерное разоружение должно осуществляться таким образом, чтобы это вело к укреплению международной безопасности и стабильности, повышало безопасность всех без исключения государств.

«Именно таким образом и намерена действовать Российская Федерация. Напомню, что наша страна за последние 30 лет внесла колоссальный вклад в продвижение к безъядерному миру, сократив на 85% размеры своего ядерного потенциала. Продолжаем эту работу, чтобы к 5 февраля 2018 года выйти на предусмотренные в нем уровни по боезарядам, носителям и пусковым установкам», — сказал дипломат.

Говоря о перспективах дальнейшего ядерного разоружения, он отметил, что действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, рассчитанный до февраля 2018 года, допускает возможность продления еще на пять лет.

«Мы не против того, чтобы изучить такую опцию, но для этого нужен заинтересованный партнер», — цитирует Ульянова ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник