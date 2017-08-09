«Яндекс» и Сбербанк создадут совместное предприятие по электронной коммерции

Оно появится на базе «Яндекс.Маркета».

«Яндекс» и Сбербанк подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие. Компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых.

Сбербанк вложит в проект 30 млрд рублей, стороны будут иметь равные доли в СП. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. До 10% акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников «Яндекс.Маркета». У пользователей появятся новые возможности, в том числе возможность покупки в кредит.

На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года, сообщает пресс-служба «Яндекс.Маркета».

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