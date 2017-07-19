«Яндекс»: Лепса на Кубани слушают на 30% чаще, чем в среднем по стране

По данным исследования, кубанских исполнителей на родине зачастую любят сильнее, чем в остальных регионах.
Звезд первой величины всюду любят примерно одинаково, хотя Краснодарский край стал исключением: самого известного местного музыканта, сочинца Григория Лепса, который занял седьмое место по России, на родине все равно слушают на 30% чаще, чем в среднем.
Стасом Михайловым (16-е место) в Краснодарском крае интересуются примерно так же, как и в других регионах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Яндекс».
Топ-10 исполнителей родом из Краснодарского края выглядит так:
- Григорий Лепс
- Стас Михайлов
- Мот
- Олег Анофриев
- Триада
- Катя Огонек
- Нигатив
- Александр Маршал
- Эд Шульжевский
- Дино
Исполнителей с Кубани, помимо родного региона, любят также в Кабардино-Балкарии, Оренбургской области и Северной Осетии.
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