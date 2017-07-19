«Яндекс»: Лепса на Кубани слушают на 30% чаще, чем в среднем по стране

По данным исследования, кубанских исполнителей на родине зачастую любят сильнее, чем в остальных регионах.

Звезд первой величины всюду любят примерно одинаково, хотя Краснодарский край стал исключением: самого известного местного музыканта, сочинца Григория Лепса, который занял седьмое место по России, на родине все равно слушают на 30% чаще, чем в среднем.

Стасом Михайловым (16-е место) в Краснодарском крае интересуются примерно так же, как и в других регионах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Яндекс».

Топ-10 исполнителей родом из Краснодарского края выглядит так:

Григорий Лепс

Стас Михайлов

Мот

Олег Анофриев

Триада

Катя Огонек

Нигатив

Александр Маршал

Эд Шульжевский

Дино

Исполнителей с Кубани, помимо родного региона, любят также в Кабардино-Балкарии, Оренбургской области и Северной Осетии.

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