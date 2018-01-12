«Яндекс» начал бесплатно показывать фильмы на главной странице поисковика

Позднее компания планирует запуск онлайн-кинотеатра с платной подпиской.

Директор по развитию видеосервисов поисковика Ольга Филипук рассказала, что компания закупила лицензию на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов.

«Постепенно библиотека расширяется. В первую очередь мы отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», — уточнила она.

Сейчас на главной странице можно посмотреть такие фильмы, как «Ла-Ла Ленд», «Дурак», «Далласский клуб покупателей», «Лунный свет», «Гонка» и другие, пишет «Коммерсантъ».

Вернуться на ленту

Источник