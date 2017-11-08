«Яндекс. Навигатор» заговорил голосами Дарта Вейдера и магистра Йоды

Актеры, которые озвучивают персонажей саги «Звездные войны» в российском прокате, записали для программы более 100 фраз.

В начале поездки «Яндекс. Навигатор» голосом магистра Йоды говорит: «Питает джедая Сила, но опасаться Темной стороны надо». В другой версии фраза в начале пути звучит так: «Дарт Вейдер принимает командование этим Звездным разрушителем». По числу пользователей, выбравших Йоду или Вейдера, программа будет ежедневно определять, какая сторона Силы победила. Страница с итогами находится в меню приложения.

Пользователь также сможет выбрать новую иконку для машины на карте: обычная стрелка теперь может отображаться в виде истребителя повстанцев или имперского корабля, сообщает ТАСС.

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