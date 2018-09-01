«Яндекс. Навигатор» заговорил голосом игрока «Краснодара» Юрия Газинского

Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Поедешь на Краснодар — Локомотив? Не забудь включить «Яндекс.Навигатор». Юрий Газинский подскажет самый короткий путь», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».
Матч Краснодар — Локомотив пройдет 1 сентября. Начало — в 19:00.
Завтра поедешь на #КраснодарЛокомотив? Не забудь включить Яндекс.Навигатор! ☝🏻Юрий Газинский @gazinskiy подскажет самый короткий путь! 🎙 Теперь голос полузащитника «быков» и @teamrussia в твоём гаджете! Скачивай и поехали! 🚘 #Газинский #Навигатор #ЯндексНавигатор #НашГолос #ВпередБыки
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