«Яндекс» назвал улицы Сочи самыми «кривыми» в России

Согласно исследованию сервиса, в городе находятся 15 из 100 самых извилистых улиц.

«Чемпион по улицам с изгибами и поворотами — город Сочи. Там находятся 15 из 100 самых извилистых улиц, тогда как в других городах — одна-две. Самых длинных улиц (9 из 100) больше всего в Москве. Очень коротких или очень кривых во всех городах понемногу», — говорится в блоге «Яндекс».

В топ-10 извилистых улиц попали дорога на Большой Ахун, Новороссийское шоссе, а также Скальная, Камская, Владимировская и Кропоткинская улицы из Сочи.

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