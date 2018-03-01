«Яндекс» покажет спектакли фестиваля «Золотая Маска» в прямом эфире

Зрители смогут увидеть три постановки.

Спектакль «Губернатор» Андрея Могучего покажут 11 марта, «Короля Лир» Дениса Бокурадзе — 15 марта, а «Чаадского» Кирилла Серебренникова — 14 апреля, сообщается на сайте проекта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», драму «Гроза» краснодарского Молодежного театра номинировали на «Золотую маску». Постановщик спектакля по одноименной пьесе Александра Островского и главный режиссер театра Даниил Безносов также представлен в номинации «Лучшая режиссерская работа».

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