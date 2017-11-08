«Яндекс»: россияне чаще всего искали варианты переезда в Краснодар и путевки в Сочи

Краснодар и Сочи попали в топ-6 городов, которые больше всего интересуют интернет-пользователей. Аналитики исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России за год.

«Специалисты взяли все запросы с названиями городов за год, с августа 2016-го по август 2017-го, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города чаще ищут в нем, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Яндекса».

По популярности в поисковых запросах Краснодар занимает четвертое место, Сочи — шестое.

За год про Краснодар было сделано около 61 млн запросов. Больше всего кубанской столицей интересуются в Сочи, Ростове-на-Дону и Ставрополе. В самом Краснодаре часто ищут Ростов-на-Дону, Сочи и Москву. Среди популярных запросов — «купить дом в Краснодаре», «купить квартиру в Краснодаре без посредников от хозяина недорого», «Краснодар отзывы переехавших», «жизнь в Краснодаре отзывы». Россиян также интересует краснодарская продукция, особенно столешницы из искусственного камня и чай.

О Сочи в поисковике спрашивали около 57 млн раз. Чаще всего вводились запросы «купить путевку в Сочи», «гостевые дома в Сочи», «отели Сочи все включено со своим пляжем», «Сочи температура воды в море сейчас». Много запросов было связано с авиакатастрофой Ту-154, которая произошла 25 декабря 2016 года.

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