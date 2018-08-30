«Яндекс» удалил ссылки на пиратские сайты

Ссылки удалены из-за угрозы блокировки сервиса «Яндекс.Видео», что по техническим причинам ограничило бы доступ ко всему сайту yandex.ru.

«Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи «Яндекса», мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», — говорится в сообщении компании.

В то же время там подчеркнули, что «Яндекс» не может отделить спорный контент от легального, поэтому в числе удаленных могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем.

«В результате пользователи бы потеряли возможность отыскать легальный контент на «Яндексе», а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика», — цитирует заявление «Яндекса» ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее руководство поисковика отказалось выполнять требование ведомства ограничить доступ к ссылкам на пиратские сайты и намерено обжаловать его в суде.

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