«Яндекс» внедрил в навигатор голосового помощника «Алису»

«Алиса» позволяет задать маршрут, найти нужное место, запустить одну из встроенных игр.

Функция голосового управления была в «Яндекс.Навигаторе» и раньше. Компания заявила, что теперь голосовой помощник будет беседовать с водителем, как обычный человек.

«Алиса не только помогает решать задачи — она может и развлечь водителя, когда он стоит в пробке или кого-то ждет. Голосовой помощник поет, предсказывает будущее и знает много игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Если голосовой помощник не поймет вопрос или не услышит адрес, он задаст уточняющий вопрос. Также «Алиса» может дать прогноз относительно ситуации на дороге, сообщает телеканал «360».

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