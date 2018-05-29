«Яндекс» выпустил свой первый гаджет

Основатель фирмы Аркадий Волож представил на конференции Yet another Conference первое разработанное компанией мультимедийное устройство «Яндекс.Станцию».

По словам Воложа, колонка умеет распознавать звук, включать музыку, подключаться к телевизору, искать кино и сериалы. «Станцией» управляет голосовой помощник «Алиса»: отвечает на вопросы и выполняет команды пользователя. К умной колонке уже подключены крупнейшие российские онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Amediateka и ivi.ru. Первые «Станции» можно будет приобрести уже летом, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голосового помощника «Алису» в мае 2018 года «Яндекс» внедрил в навигатор.

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