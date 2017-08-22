«Яндекс» запустил новую версию поисковика на основе нейронных сетей

В ее основе лежит алгоритм, который получил название в честь конструктора Сергея Королева.

Руководитель службы релевантности и лингвистики «Яндекс. Поиска» Александр Сафронов 22 августа сообщил, что новый алгоритм с помощью нейронной сети сопоставляет смысл запросов и веб-страниц, что позволяет сервису точнее отвечать на сложные запросы. По его словам, компания увеличила влияние нейронных сетей на ранжирование.

Алгоритм «Королев» сравнивает семантические векторы поисковых запросов и веб-страниц целиком, а не только их заголовок, что позволяет выйти на новый уровень понимания смысла.

Отмечается, что в предыдущем алгоритме через смысловой анализ проходило 150 документов, в новом — до 200 тыс., сообщает «Интерфакс».

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