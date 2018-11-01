«Яндекс» запустил сервис для учителей и учеников начальных школ

В «Учебнике» размещено более 5 тыс. заданий по русскому языку и математике.

Для использования сервиса учителю необходимо зарегистрировать в нем всех своих учеников, после чего педагог может дать им контрольную работу или дать задание на дом. Сервис самостоятельно проверяет ответы учащихся и формирует отчет о проделанной работе, который учитель может посмотреть в любой момент.

Над материалами, размещенными на образовательной платформе, работали авторы учебных пособий и опытные методисты. Задания подобраны так, чтобы из них можно было составить множество контрольных работ и домашних заданий, все они соответствуют программе начальной школы. В «Учебнике» также есть задания повышенной сложности.

Сервис начал работу 1 ноября, сообщает ТАСС.

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