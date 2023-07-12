Япония передала Украине систему обнаружения беспилотников

Япония оказывает Украине военную помощь, в рамках демонстрации передаст систему обнаружения беспилотников, заявил в среду премьер-министр Японии.

В марте Кисида посетил Киев и проинформировал, в частности, президента Зеленского о этот. Япония выделит Украине 30 млн долларов невоенной помощи.

Япония не является членом Организации Североатлантического договора, но является одним из партнеров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Япония в ближайшую среду является членом «большой семерки», которая планирует подписать декларацию-план по обеспечению безопасности Украины на годы. Япония — единственная страна G7, не входящая в НАТО.