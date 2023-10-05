Япония получит ракеты «Томагавк» раньше срока

Япония Крылатые ракеты «Томагавк» она получит из США в 2025 году, а не в 2026 году, как планировалось.

Report, ссылаясь на зарубежные СМИ, заключило соглашение в ходе встречи нового министра обороны Японии Минору Кихары со своим американским коллега Ллойд Остин в Вашингтоне сообщил, что это достигнуто.

По плану японской стороны, у США можно закупить 400 крылатых ракет. Первоначально предполагалось, что все они будут новейшими Block V, но представители Минобороны согласились, что половина ракет, которые закупит Токио, будут более старыми Block IV.

Однако сейчас Токио модернизирует тип. -12 ракет, которые должны иметь дальность более 1000 км. Это оружие предназначено для мобильных устройств наземного базирования, а также кораблей и самолетов.

Напомним, ракеты «Томагавк» используются ВМС США. Эти ракеты могут поражать цели в радиусе 1600 километров.