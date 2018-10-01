Японская делегация высадила в Сочи клен

У курорта появился новый побратим. В Олимпийскую столицу прибыла делегация японского города Нагато для подписания соглашения о дружественных отношениях.

В аэропорту гостей встречали по русским традициям — под песни, с хлебом и солью. Японской делегации российская сторона устроила экскурсию по городу, проводил ее лично мэр Сочи Анатолий Пахомов. Гости прогулялись по центральной улице курорта — Навагинской, вышли к морвокзалу и побывали в черешневом саду, который во время цветения очень похож на аллеи японской сакуры. Не прошли и мимо музея олимпийской славы, где японцы оставили пожелание в книге почетных гостей.

«Я прочувствовал спортивный дух в музее. Россия воспитала много сильных олимпийцев. А Сочи для меня — это парк», — сказал мэр города Нагато Курао Ониси.

«Мы покажем Мацесту, наш бальнеологический курорт, они очень хотят посмотреть. Наша делегация в Японии точно так же смотрела все лучшее», — отметил Анатолий Пахомов.

Гости из страны восходящего солнца высадили клен в саду российско-японской дружбы, а также посмотрели на заезды гонщиков «Формулы-1». Договоренность о дружественных отношениях была достигнута еще в 2016 году после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Чуть позже сочинская делегация побывала в гостях у побратимов, теперь очередь за японцами.

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