Японская компания купит «Донской табак» за 90 млрд рублей

Japan Tobacco Inc. (JT) объявила 16 марта о намерении купить компанию.

«В течение многих лет Россия является краеугольным камнем прибыли нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и немедленно внесет вклад в прибыльность группы. Мы ожидаем положительный синергетический эффект в последующие годы», — заявил президент табачного подразделения JT Муцуо Иваи.

«Донской табак» — четвертая по величине табачная компания в России, ее рыночная доля сейчас составляет около 7%. Это последний независимый производитель сигарет в России. В портфель брендов входят сигареты «Донской табак», Kiss, Play, Richmond, Senator и другие. Бенефициаром компании является Иван Саввиди. Выручка «Донского табака» в 2017 году составила 15,83 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

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