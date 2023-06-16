Японские компании хотят реализовать проект по предотвращению стихийных бедствий в Узбекистане

Посол Узбекистана Мухсинходжа Абдурахманов беседует с главой японской Nippon Investment Operating Corporation (NIOC) Наби Мамаджаном, его партнером, генеральным директором Muroosystems Corporation Паном Чонсином, в присутствии представителей МЧС Как сообщает корреспондент АА «Дунё».

В ходе встречи стороны достигли договоренности о том, что японские компании будут реализовывать проект по предотвращению стихийных бедствий в Узбекистане. Поэтому японская сторона заявила, что готова в ближайшее время посетить Узбекистан и провести переговоры с МЧС и другими официальными организациями по первоначальному пилотному проекту.