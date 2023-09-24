Яшар Гюлер: Мы с большим удовлетворением наблюдаем за шагами, предпринимаемыми Азербайджаном для своей территориальной целостности

“Мы с большим удовольствием следим за правильными шагами, предпринимаемыми для защиты территориальной целостности Азербайджана, и будем продолжать ее поддерживать.” p>

Об этом сообщил национальный министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Турецкая армия успешно выполнила все задачи: от обеспечения безопасности границ, борьбы с терроризмом, защиты прав и интересов голубая и небесная родина, к укреплению международного мира. отметил, что сделал:

“Дорогой брат, мы продолжим поддерживать Азербайджан с концепцией “два государства, одна нация”. В то же время, Ливия , Косово, Босния и Герцеговина, Катар и Сомали. Мы поддерживаем праведные дела братских и дружественных стран и продолжаем вносить вклад в региональный и всеобщий мир во многих регионах.