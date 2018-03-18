Явка избирателей в Краснодарском крае к 18:00 превысила 64%

18 марта в 19:22
В выборах президента на Кубани уже приняли участие почти 2 млн 615 тыс. человек.
По данным краевой избирательной комиссии, явка избирателей в регионе на 18:00 составила 64,23%.
На прошлых президентских выборах в 2012 году она к этому часу составляла 59,72%.
Наиболее активно голосование проходит в Белоглинском (81,23%), Каневском (80,85%), Кавказском (78,52%) районах и Кропоткине (78,29%). В Краснодаре уже побывали на участках 51,73% избирателей, в Сочи — 57,01%, в Новороссийске — 69,53%.
Всего на Кубани насчитывается 4,1 млн избирателей. Для проведения выборов главы государства работает 2791 избирательный участок. На них работают порядка 5 тыс. членов с правом совещательного голоса и более 11 тыс. наблюдателей. В общей сложности на участках задействовано около 6 тыс. волонтеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Выборы президента России
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