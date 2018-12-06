Яхта новороссийского путешественника стала экспонатом парка в Дагестане

Ее установили в память о Евгении Гвоздеве, который трижды отправлялся из Новороссийска в кругосветное путешествие.

В 1992 году он отправился в путешествие, которое продлилось четыре года. Это было первое и единственное в истории одиночных кругосветок плавание, совершенное на прогулочном швертботе, имевшем длину всего 5,5 м.

Недавно место в Историческом парке Дагестана «Россия — моя история» заняла другая яхта Гвоздева — «Саид», длиной 3,7 м, на которой он отправился во второе путешествие в 1997 году. Ее он построил на балконе своей квартиры.

Евгений Гвоздев погиб в декабре 2008 года во время своего третьего плавания, пишет «Новороссийский рабочий».

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