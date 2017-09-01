style=»width: 100%;»> Уборка винограда продолжается в Темрюкском районе

Средняя урожайность составляет 90,6 центнера с гектара.

В Темрюкском районе продолжается уборка винограда. По данным управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, к 31 августа агрофирмы и крестьянско-фермерские хозяйства района собрали 25 929 тонн винограда и переработали на винзаводах более 23 тысяч тонн. В свежем виде продано 2 549 тонн винограда.

Средняя урожайность составляет 90,6 центнера с гектара — это меньше, чем планировалось изначально. Коррективы в показатели внесло холодное начало лета и прошедший в первой половине июля град. Большую урожайность получили на виноградниках ООО АФ «Юбилейная» —149,9 ц/га; ООО АФ «Кубань» — 146 ц/га; ООО «Фанагория-Агро» — 140,8 ц/га.

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