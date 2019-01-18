Участок трассы М4 «Дон» на Кубани и в Адыгее оборудовали новыми светофорами

Комиссия «Автодора» приняла результаты комплексных работ по повышению безопасности дорожного движения на федеральной автодороге.

На участке трассы 1119 км — 1542 км в Краснодарском крае и Адыгее установили 15 новых светодиодных мигающих светофоров, восемь из которых дополнительно имеют солнечные панели и аккумуляторы для камер видеофиксации.

На аварийно-опасных участках, чтобы водителям было легче сориентироваться в направлении движения, поставили около 800 гибких сигнальных столбиков.

Вдоль 35 км проезжей части сделали шумовую разметку. Когда машина наезжает колесом на такую полосу, водитель слышит шум и ощущает вибрацию, что привлекает его внимание и предупреждает о выезде за границы занимаемой полосы. Шум не мешает управлять автомобилем. Благодаря такой разметке снижается число ДТП, которые совершают уставшие водители, сообщает пресс-служба «Автодора».