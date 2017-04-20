Экологи не обнаружили разлива нефти в Керченском проливе

Начальник департамента Росприроднадзора по Южному федеральному округу Алексей Пикалов 20 апреля сообщил, что разлив нефтепродуктов на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море не наблюдается.

«Проводится мониторинг ситуации. На всякий случай выставлены заградительные боны», — пояснил он.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов отметил, что ранее на месте крушения было обнаружено масляное пятно.

«Объемы пока не известны, мы их устанавливаем», — цитирует Амирханова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В трюмах судна может находиться до 30 т нефтепродуктов. Ранее в районе Керчи спасатели подняли на поверхность тела двух моряков. Позже подняли тело третьего.

В районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе 19 апреля спасатели обнаружили два пустых гидрокостюма.

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