Экс-министр образования Кубани Синюгина стала замглавы Минобрнауки РФ

Бывшего министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяну Синюгину назначили заместителем главы Минобрнауки РФ.

Соответствующее распоряжение 25 марта подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Правительства РФ.

Татьяна Синюгина родилась 2 января 1971 года в Тихорецке. В 1993 году окончила Киевский государственный педагогический институт по специальности «Дефектология». В том же году начала работать учителем-логопедом в гимназии № 6 Тихорецка, с 2001 года — в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе гимназии.

С 2002 года переведена в департамент образования и науки Краснодарского края, в котором до 2008 года занимала должности ведущего, затем главного специалиста отдела, начальника отдела защиты детства, специальных учреждений и реабилитации.

С 2008 по 2009 годы работала начальником управления по опеке и попечительству департамента семейной политики Краснодарского края. С 2009 года по июнь 2015 года занимала должность первого заместителя руководителя департамента образования и науки Краснодарского края, первого заместителя министра образования и науки региона.

С июня 2015 года работала заместителем главы Краснодара. С апреля 2016 года была министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Награждена медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» третьей степени.

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