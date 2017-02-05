Эксперты: в 2017 году шампанское подорожает на 15%

Согласно прогнозам экспертов, в 2017 году из-за увеличения акциза цены на недорогое шампанское могут вырасти на 15%.

По словам президента компании «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, рост акциза на 10% почти не повлияет на стоимость игристого вина премиум-класса. Однако, он скажется на продукте для массового потребителя.

«Чем меньше общая цена вина, тем большую роль играет доля акциза в этом вине», — сказал Титов.

Он отметил, что рост акцизов принесет в бюджет 2 млрд рублей дополнительных сборов, но для бизнеса это негативный сигнал.

«Мне кажется, это не тот результат, который очень важен для государственной казны. А бизнес демотивирован и отвернулся от дальнейших перспектив», — цитирует Титова «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 января в РФ вступили в силу нормы, предусматривающие увеличение ставок акцизов на алкоголь. Акцизы на шампанское из российского сырья подорожал на 1 рубль — до 14 рублей/л.

Источник