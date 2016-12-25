Эксперты: в двигатель Ту-154 перед крушением могла попасть птица

Специалисты предположили, что в двигатель самолета Минобороны, рухнувшего в Черное море после вылета из Сочи, могла попасть птица.

Источник отметил, что недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк. Также он добавил, что масляное пятно и обломки самолета обнаружены в акватории Хостинского района Сочи.

«Кроме технической неисправности самолета, рассматривается версия и качества топлива», — цитирует собеседника «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в качестве основных версий падения самолета Ту-154 ранее рассматривали техническую неисправность воздушного судна и ошибку в пилотировании. Обломки самолета нашли в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 м.

Ранее на поиски ТУ-154 отправились семь морских судов. Также в район поиска вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны мог упасть в горах на территории Краснодарского края. В Минобороны подтвердили исчезновение с радаров Ту-154, вылетевшего из Сочи. В ведомстве уточнили, что на борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.

По данным СМИ, на борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова, а также журналисты.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

Источник