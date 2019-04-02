Уголовное дело против избившей четырехмесячную дочь жительницы Краснодара ушло в суд

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию в отношении жительницы Кубани рассмотрит суд Майкопского района Адыгеи.

Прокурор Майкопского района утвердил обвинительное заключение в отношении 29-летней жительницы Краснодара, которая жестоко избила свою четырехмесячную дочь. Вину женщина признала в полном объеме. По ее словам, она избила дочь, потому что девочка мешала ей заниматься своими делами и все время плакала. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», избитая матерью четырехмесячная девочка со множественными переломами и гематомами поступила в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу 13 января. У нее обнаружили 49 переломов ребер. Известно, что младенца избила 29-летняя жительница Краснодара, которая приехала в Адыгею вместе с дочерью в гости к знакомым. Те вызвали скорую помощь, когда увидели происходящее. Ребенка 6 февраля отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, девочка дышит сама.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, она дала признательные показания и рассказала, что избила дочь потому, что та все время плакала и мешала ей. Иск в суд о лишении женщины родительствких прав 4 марта направили власти Майкопского района Адыгеи. Суд лишил женщину родительских прав.