Умер актер Иван Бортник

Народный артист скончался 4 января на 80-м году жизни.

О смерти Ивана Бортника сообщила его супруга Татьяна Борзых.

«Иван скончался в 23:00. Врачи говорят, что скорее всего тромб», — цитирует Татьяну Борзых ТАСС.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году. Учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Большую часть жизни служил в Театре на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким. Принимал участие в спектаклях «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры», «Павшие и живые», «Владимир Высоцкий» и другие.

Бортник известен по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Иван да Марья».