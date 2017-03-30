style=»width: 100%;»> Утвержден порядок сжигания рисовой соломы на землях сельхозназначения

Правительство России утвердило порядок сжигания рисовой соломы на землях сельхозназначения. Постановление о внесении соответствующих изменений в правила противопожарного режима подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее с подобной инициативой выступал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В октябре 2016 года Вениамин Кондратьев поднял вопрос об установлении особых мер по утилизации рисовой стерни. Президент России поддержал инициативу. В марте 2017 года в правила противопожарного режима были внесены соответствующие изменения.

Как отмечается в документе, запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

При этом выжигание может производиться только в безветренную погоду. Участок земли должен располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта. Территорию вокруг участка необходимо очистить от сухостойных деревьев и отделить противопожарной минерализованной полосой.

Лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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