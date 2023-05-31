ЮАР не защитит Путина от решения Международного уголовного суда

ЮАР гарантировала участникам саммита БРИКС дипломатическую неприкосновенность. Но это не защищает Путина от решения Международного уголовного суда

В МИД ЮАР заявили, что участники саммита БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 года получат дипломатическую неприкосновенность, но это “без международного трибунала”. заявил, что не будет защищаться от ареста по ордеру.

Президент России Владимир Путин был приглашен на саммит БРИКС, и Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по подозрению в насильственная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию.дала.