Юбилей края: смотрите в прямом эфире и соцсетях «Кубань 24»

Увидеть праздничные гулянья, посвященные юбилею Краснодарского края, смогут даже те, кто не приедет к «Баскет-холлу».

Телеканал «Кубань 24» на 16 сентября подготовил для зрителей специальный эфир, посвященный 80-летию Краснодарского края. Эфир начнется в 14:00 одновременно с праздником у «Баскет-холла». В программе включения из большинства городов края, трансляция с площади «Баскет-холла» и праздничный концерт.

Специальный эфир телеканала также можно будет увидеть в прямой трансляции в социальных сетях портала «Кубань 24» — Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Начало прямого эфира в соцсетях — в 14:00 16 сентября.

Кроме того, теперь эфир телеканала «Кубань 24» в режиме реального времени можно круглосуточно смотреть на Youtube.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», на площади у краснодарского «Баскет-холла» 16 сентября пройдут праздничные мероприятия. В 14:00 начнутся выставка-ярмарка достижений региона, выступления лучших творческих коллективов края, конкурсы, песни и угощения в куренях. Подарок для кубанцев приготовил «Хор Турецкого», с которым ближе к вечеру участники праздника смогут спеть в караоке.

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