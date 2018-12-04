Юбилейный фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи 9-16 июня 2019 года

Показы традиционно состоятся в Зимнем театре.

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2019 году отпразднует 30-й юбилей.

Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных юбилею «Кинотавра».

Подать заявку на участие в фестивале можно с 4 декабря, сообщается на сайте «Кинотавра».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Сердце мира» Наталии Мещаниновой.

Фоторепортаж с закрытия «Кинотавра-2018» в Сочи смотрите здесь.

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