Юлия Самойлова и «Бурановские бабушки» записали обращение к краснодарским школьникам

Певец Дмитрий Нестеров в программе «Хорошее утро» на телеканале «Кубань 24» представил видеоролики для воспитанников детского дома «Рождественский» от своих друзей — ведущих, шоуменов и певцов.

К детям обратились зоолог Николай Дроздов, певица Юлия Самойлова, актер Антон Юрьев, фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», общественный деятель Дмитрий Нестеров, актриса Елена Борщева, певец Прохор Шаляпин, врач Валерий Кудрявцев, ведущая радио «Шансон» Любовь Володина, финалист «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс, тележурналист Тимофей Баженов и другие.

«Дорогие дети, живущие в «Рождественском» детском доме Краснодара! Я вам желаю отличной учебы, счастья, здоровья, удачи, успехов во всех видах тех наук и увлечений, которыми вы занимаетесь», — сказал ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов.

«Я желаю всем ребятам Краснодарского края не сдаваться, не опускать руки, развиваться, не лениться», — пожелала финалистка от России на «Евровидение-2017» Юлия Самойлова.

«Уважаемые ребята «Рождественского» детского дома! Мы желаем вам счастья, успехов, здоровья, благополучия, удачного учебного года», — сказали финалисты «Евровидения-2012» «Бурановские бабушки».

«Желаем вам побольше улыбаться. Потому что чем больше вы улыбаетесь, тем вы счастливее, а значит, и успешнее», — сказали участница шоу Comedy Woman Елена Борщева и ее муж — спортсмен Валерий Юшкевич.

Полную версию поздравления смотрите здесь.

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