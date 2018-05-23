Юлия Скрипаль дала первое интервью после выписки из больницы

В опубликованном видеообращении она сказала, что надеется вернуться в Россию.

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля впервые после отравления появилась перед камерой. По ее собственному признанию, она прервала молчание, чтобы «прояснить несколько вопросов». Запись интервью опубликована на YouTube. Видео было снято в засекреченной локации под присмотром полицейских.

«Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены, мне до сих пор трудно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — сказала Юлия Скрипаль в видеообращении.

«В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну. Я благодарна за предложения помощи от российского посольства, но в данный момент я не хочу прибегать к его услугам», — добавила девушка.

Скрипаль призналась, что с того момента, как их с отцом нашли в бессознательном состоянии в парке Солсбери, ее жизнь «была перевернута с ног на голову». Процесс выздоровления она назвала медленным и болезненным.

Ранее в российском МИД предположили, что семью Скрипалей могут удерживать в Британии силой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что на протяжении двух месяцев РФ не дают доступ к гражданам страны, сообщает телеканал «360».

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