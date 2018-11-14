Юрий Башмет даст большой осенний гала-концерт в Сочи

Он пройдет 19 ноября в Зимнем театре.

В программе первого отделения концерта — прелюд из сюиты «Из времен Хольберга» Эдварда Грига в исполнении лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководтсвом Башмета, сочинения для гитары и струнных Антона Гарсии Абриля и Луиджи Боккерини, а также «История танго. Ночной клуб 1960 год» для саксофона и струнных.

Второе отделение концерта займет музыкально-поэтическая композиция «Моцарт и Сальери». Размышления Пушкина прозвучат в сопровождении сочинений Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери.

Выступление приурочат ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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